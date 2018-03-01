В четверг во время послания Федеральному собранию президент России продемонстрировал видео полета крылатой ракеты, которая обладает ядерной энергоустановкой, неограниченной дальностью полета и возможностями обхода систем ПРО. Также он рассказал об успешных испытаниях новейшего типа оружия, сообщает РИА-новости .

Россия создает новое оружие в ответ на действия США, которые развернули свою ПРО на территории других стран, отметил Путин. Он напомнил о выходе Вашингтона из договора о ПРО, Москва выступила резко против этого шага, и заявил, что Россия сделала стремительный шаг в разработке новейшего оружия.

«Никакие системы ПРО нам теперь не помеха», — заявил Путин. Дальность нового оружия неограниченна, траектория непредсказуема.

Путин рассказал об успешных испытаниях новейшего типа оружия — с энергетической ядерной установкой. «Поскольку дальность неограничена, она может сколько угодно маневрировать», - прокомментировал он. Ни у кого другого такого оружия пока нет, отметил президент. А когда появится, «наши ребята придумают что-то новое», добавил он.

Также глава России рассказал и о сверхзвуковом оружии. Обладание подобного рода вооружением очень важно, оно «идеально» и практически неуязвимо, «его хотят себе все западные страны». Его испытания завершены.

По словам Путина, новый гиперзвуковой комплекс уже приступил к боевому дежурству на территории Южного центрального округа с 1 декабря 2017 года. «Эту систему назвали "Кинжал"»,— сказал президент России. Он также продемонстрировал видео действия этой системы. Но настоящим прорывом является оружие с планирующим крылатым блоком, рассказал Путин. Новое оружие сможет маневрировать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью. «Оно будет как метеорит», — заявил президент и показал еще одно видео оружия, которое пока назвали «Авангард».

Как отметил Путин, разработки не противоречат международным соглашениям, Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Россия лишь ответит на ядерное нападение, заявил Путин. «Сделано это будет моментально, неважно какую бомбу применят против нашего государства», - заявил он.