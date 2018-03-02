Мир за ночь. 1-2 марта 2018 года

США критикуют разработки оружия Россией и выделяют оружие Украине, Совет безопасности ООН обсудит перемирие в Сирии, в Армении выберут нового президента.

Американская администрация приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму в $47 млн. Об этом объявило в четверг управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA, Defense Security Cooperation Agency), сообщает ТАСС.

Как отмечается в заявлении, "правительство Украины запросило поставки 210 ракет Javelin, а также 37 ПТРК Javelin". В нем также уточняется, что в сумму контракта, которая не превысит $47 млн, войдет также обучение украинских военнослужащих применению этого вида оружия.

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), разрабатывая новое оружие. По ее словам, некоторые виды вооружений, о которых сообщил президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию, не соответствуют договору РСМД, что вызывает беспокойство США, пишет Коммерсант.

«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала — что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства. Россия не соблюдает договор РСМД с 2014 года, разрабатывая ракеты средней дальности наземного базирования и крылатые ракеты, прямо нарушая договор РСМД»,— подчеркнула Науэрт.

Около половины двухчасового послания президента России накануне была посвящена рассказу о новейших видах вооружений. В частности, президент рассказал о крылатой ракете, которая обладает ядерной энергоустановкой, неограниченной дальностью полета и возможностями обхода систем ПРО. Путин также презентовал ракетный комплекс «Сармат», который должен заменить самую мощную в мире стратегическую ракету «Воевода».

Постоянный представитель Нидерландов при ООН Карел Ян Густаф ван Остером сообщил, что Совет Безопасности ООН 12 марта обсудит выполнение резолюции 2401 по режиму прекращения огня и гуманитарной паузе в Сирии, передает Коммерсант.

24 февраля СБ ООН единогласно принял решение о введении в Сирии перемирия сроком на месяц.

В Армении в пятницу выберут нового президента. При этом впервые выборы будут не прямыми, а косвенными - выбирать главу республики будет парламент. В фойе около зала заседаний Национального собрания состоится закрытое (тайное) голосование по единственной кандидатуре на пост главы государства, пишет ТАСС.

Фракции правящей Республиканской партии Армении и левонационалистической партии "Дашнакцутюн" выдвинули кандидатом в президенты посла республики в Великобритании 65-летнего Армена Саркисяна. Это предложение поддержала фракция правоцентристского блока "Царукян" - вторая по численности в парламенте. Такая расстановка сил обеспечит кандидату безусловное избрание уже в первом туре, полагают наблюдатели.

Полномочия нового президента Армении в соответствии с изменениями в Конституцию будут значительно сокращены.

Между тем члены Конституционной ассамблеи Венесуэлы в четверг одобрили перенос президентских выборов с 22 апреля на вторую половину мая текущего года. Соответствующее сообщение было размещено в Twitter законодательного органа.

"КА <…> одобрила указ о выборах региональных законодательных собраний и переносе президентских выборов на май 2018 года", - говорится в тексте. Проведение голосования было отложено в соответствии с соглашением о гарантиях избирательного процесса, которое подписали зарегистрированные кандидаты.

На высший государственный пост официально претендуют шесть человек, включая нынешнего президента страны Николаса Мадуро. При этом оппозиция, контролирующая парламент, участвовать в голосовании отказалась.