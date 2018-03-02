Задержан вице-министр энергетики Гани Садибеков

Национальным бюро по противодействию коррупции пресечена преступная деятельность должностных лиц министерства энергетики. Задержаны вице-министр Гани Садибеков, руководитель департамента министерства Нурбеков и несколько представителей подрядной организации ТОО «Аймак», сообщает в пятницу пресс-служба министерства со ссылкой на официального представителя АДГСПК Нурлана Жахина.

«Вице-министр энергетики Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Дуанбек Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал руководитель департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б. По подписанным Садибековым фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд. тенге», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд. тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обыска. Также предотвращено хищение еще 1,5 млрд. тенге выделенных на очистку озера в 2018 году.

Садибеков, Нурбеков, Дуанбек, Жумалинов и Кадирберлин задержаны. Проводится досудебное расследование.

Гани Садибеков окончил экономический факультет Казахской государственной академии управления, а также юридический факультет Кыргызского государственного университета.

Трудовую деятельность начинал в кооперативе «Салкын-саз» Алматинской области, затем был директором хозрасчетной службы Советской районной администрации города Алматы и там же заведующим отделом развития инфраструктуры и социальной сферы. С 2004 года занимал должность главного государственного экологического инспектора по г. Алматы, позже был начальником Алматинского городского территориального управления охраны окружающей среды, затем занимал должность заместителя начальника Балхаш-Алакольского департамента экологии МООС РК.

С 2009 года по настоящее время занимал должности руководителя аппарата акима Жамбылской области, заместителя акима Жамбылской области и заместителя акима Павлодарской области. В мае 2016 был назначен вице-министром энергетики.