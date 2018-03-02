Судебные слушания по делу окончены
Приговор по делу Бишимбаева будет оглашен 14 марта

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Приговор по делу бывшего министра национальной экономики, которого обвиняют в неоднократном получении взяток и хищении средств при строительстве стекольного завода в городе Кызылорде, будет оглашен 14 марта. Об этом в пятницу по завершении судебного следствия сообщил председательствующий по делу – судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Адильхан Шайхисламов.

«Суд уходит в совещательную комнату. Оглашение приговора будет 14 марта ориентировочно в 15 часов 30 минут», - сказал Шайхисламов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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