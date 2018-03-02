Приговор по делу Бишимбаева будет оглашен 14 марта

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Приговор по делу бывшего министра национальной экономики, которого обвиняют в неоднократном получении взяток и хищении средств при строительстве стекольного завода в городе Кызылорде, будет оглашен 14 марта. Об этом в пятницу по завершении судебного следствия сообщил председательствующий по делу – судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Адильхан Шайхисламов.