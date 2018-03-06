Мир за ночь. 5-6 марта 2018 года

В этом году Китай увеличил расходы на армию на 8%. Тем временем в России зафиксировали рост выявленных взяток практически на треть, а Совет по защите госсуверенитета подготовил доклад о вмешательстве США в нынешние выборы президента России.

Совет Федерации обвинил США во вмешательстве в выборы президента России, пишет Русская служба ВВС. Комиссия по защите суверенитета выпустила специальный доклад, в котором утверждает, что «заморские оппоненты» сделали ставку на максимальное снижение явки.

В 2017 году в России была создана комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета, которая представила свой первый ежегодный доклад. По словам главы комиссии, сенатора Андрея Климова, «82-страничный документ» излагает «результаты политического анализа известных комиссии данных как открытого, так и закрытого характера». Открытая часть доклада объемом в 45 страниц представляет собой пересказ истории XX и начала XXI века с примерами «противоправного вмешательства США» в дела других государств – в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

В докладе говорится, что США начали активно сдерживать Россию после выступления президента Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда он, в частности, заявил, что Россия «практически всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику и не собирается изменять этой традиции и сегодня».

После этого «началось явное усиление иностранных попыток подорвать растущий отечественный суверенитет, ослабить наше возрождающееся государство», говорится в докладе. Вмешательство, по версии авторов выразилось, например, в попытках военного нападения – по версии комитета, «атаке на российских миротворцев в Южной Осетии руками режима Михаила Саакашвили в 2008 году». Санкции, введенные США и Евросоюзом после аннексии Крыма, сенаторы тоже считают вмешательством и называют их «односторонними и противоправными мерами экономического характера».

Как отметил Климов, ЦРУ для вмешательства в дела России и выборы, в частности, раньше использовали «плакаты, памфлеты, почтовую рассылку, баннеры», а сегодня — интернет-сайты, социальные сети, мессенджеры и электронные кошельки.

На ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Пекине утвердили военный бюджет Китая на 2018 год. Он составит 1,11 трлн юаней или $175 млрд, что на 8% больше, чем в прошлом году, пишет Русская служба ВВС.

Премьер-министр Ли Кэцян также объявил о стремлении к росту экономики на 6,5%. Также от Всекитайского собрания народных представителей ждут продления срока полномочий председателя КНР, что позволит Си Цзиньпину остаться на своем посту как минимум до 2023 года. Эти планы давно обсуждаются в Китае, но поддерживаются не всеми. Голосование состоится 11 марта, как ожидается, решение будет поддержано единогласно. Как правило, постановления ВСНП лишь одобряют решения, уже принятые китайской Коммунистической партией.

Что касается военной мощи, Пекин продолжает модернизировать свою армию и развивать инфраструктуру в спорных районах, таких как Южно-китайское море и в пограничных с Индией районах.

Количество выявленных взяток в России увеличилось на треть, пишет «Коммерсант». В 2017 году общая сумма выявленных в России взяток составила 6,7 млрд рублей, что почти втрое больше, чем в 2016 году (2,3 млрд рублей). Всего в 2017 году в России, по информации Национального антикоррупционного комитета, зафиксировано более 2 млн преступлений​​​, из них — 29 634 (1,4%) коррупционной направленности. Это на 3290 (10%) преступлений меньше, чем в 2016 году.

Рейтинг регионов с растущей коррупцией возглавили Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Брянская область. Количество коррупционных преступлений в Ингушетии выросло за год почти вдвое — на 94,7%, а в КЧР и Брянской области — на 45,1% и 45,6% соответственно.

У американской актрисы лауреатки «Оскара» Фрэнсис МакДорманд украли полученную накануне статуэтку за главную женскую роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», пишет «Интерфакс».

Злоумышленником оказался 47-летний Терри Брайант, который сумел незаметно подобраться к статуэтке во время Бала губернаторов –традиционного ужина, проходящего после окончания церемонии награждения. Мужчину остановил фотограф, работавший на мероприятии, и отобрал «Оскар». Во время задержания Брайант позировал на камеру со статуэткой, сообщая всем, что это его награда, и предлагая сфотографироваться с собой. Актриса просила отпустить вора, однако охранники все же передали мужчину полиции. На него заведено уголовное дело.