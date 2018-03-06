​Больше 50 человек, вернувшихся из зон боевых действий, осудили в Казахстане

В Казахстан из зон боевых действий вернулись 125 граждан, 57 из которых осуждены, сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Нургали Билисбеков.

«Международные террористические организации потерпели поражение в Сирии и Ираке. Как следствие фиксируется отток боевиков и членов их семей в другие регионы. К примеру, к настоящему времени в Казахстан вернулись 125 граждан, 57 из которых осуждены. Остальные находятся под контролем», – сказал Билисбеков на заседании правительства.

Он отметил, что «вернувшиеся лица в основном продолжают придерживаться радикальных взглядов». «С ними ведется профилактическая работа и работа по их реабилитации», – сказал Билисбеков.