Вернувшиеся граждане придерживаются радикальных взглядов, считают в КНБ
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​Больше 50 человек, вернувшихся из зон боевых действий, осудили в Казахстане

Алия Иксанова, Астана, Vласть

В Казахстан из зон боевых действий вернулись 125 граждан, 57 из которых осуждены, сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Нургали Билисбеков.

«Международные террористические организации потерпели поражение в Сирии и Ираке. Как следствие фиксируется отток боевиков и членов их семей в другие регионы. К примеру, к настоящему времени в Казахстан вернулись 125 граждан, 57 из которых осуждены. Остальные находятся под контролем», – сказал Билисбеков на заседании правительства.
Он отметил, что «вернувшиеся лица в основном продолжают придерживаться радикальных взглядов». «С ними ведется профилактическая работа и работа по их реабилитации», – сказал Билисбеков.
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