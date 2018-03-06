​Более 270 млрд тенге направят на борьбу с терроризмом

Правительство Казахстана во вторник утвердило проект новой государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы.

По словам заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Нургали Билисбекова, который представлял документ, «остается высоким уровень пропаганды экстремизма и терроризма, который может способствовать радикализации казахстанского общества». Он отметил, что в новой программе учтены современные подходы зарубежных стран, положительные наработки государственных органов, мнение экспертов и общественности.

«Программа ориентирована на целенаправленное противодействие носителям радикальных взглядов, а также насильственным проявлениям экстремистского характера и терроризму», - сообщил Билисбеков.

Он отметил, что «степень эффективности проводимой работы будет измеряться целевым индикатором, он предполагает динамику ежегодного снижения количества лиц, подверженных радикальному влиянию».

«Программой предусмотрено исполнение 80 мероприятий, из них 35 специального характера, на их реализацию планируется выделить в течение пяти лет более 270 миллиардов тенге», – сказал Билисбеков.

По его словам, «расходы предусмотрены на оснащение специальных и правоохранительных органов современной техникой, вооружением и другими новейшими разработками, организацию профилактических мероприятий, а также повышение профессиональных навыков у сотрудников правоохранительных органов».