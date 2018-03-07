Мир за ночь. 6-7 марта 2018 года

В восьми регионах Казахстана движение на автодорогах ограничено из-за погодных условий. В России стали известны имена погибших при крушении самолета АН-26 у Сирии. В Восточной Гуте продолжается обстрел по Дамаску, российскому посольству и центру по примирению враждующих сторон вопреки резолюции 2401 СБ ООН о прекращении огня в Сирии.

В восьми регионах Казахстана из-за ухудшения погодных условий закрыто движение на дорогах. На автодороге «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (0-257 км, Кандыагаш - Шалкар) движение ограничено для всех видов транспорта, на дороге «Актобе-Орск» (16-135 км, Актобе - граница РФ) для грузового автотранспорта, «Жезказган-Петропавловск» (65-252 км, п. Жезды - граница Костанайской области) и «Алматы-Екатеринбург» (1071-1142 км, Темиртау - граница Акмолинской области) для всех видов автотранспорта.

Также в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта и частично отменены занятия в школах.

При заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 метров, разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находилось 39 человек, из них шесть — члены экипажа, все они погибли. Предварительно причиной крушения Ан-26 военные называют техническую неисправность. Самолет выполнял рейс авиабаза Квайрес (Алеппо) – Хмеймим и должен был доставить на российскую авиабазу сотрудников Центра по примирению враждующих сторон, среди которых были как военные специалисты, так и гражданские. РБК стали известны имена большинства погибших в катастрофе.

Боевики из Восточной Гуты обстреливают российское посольство и Центр по примирению враждующих сторон. По данным начальника российского Центра примирения враждующих сторон при Минобороны России генерал-майора Юрия Евтушенко, за последние 10 суток боевики выпустили 272 мины и реактивных снаряда по Дамаску. В результате погибли 13 человек, 135 были ранены. Обстрелы Дамаска, посольства и центра продолжаются.

Сирийская армия перешла в решающее наступление в Восточной Гуте. Продвижение правительственных войск происходит вопреки резолюции 2401 СБ ООН о прекращении огня в Сирии. Дамаск утверждает, что операция в Восточной Гуте направлена против террористов. В то же время сирийская армия наносит удары по оппозиционным группировкам, принимавшим участие в мирных переговорах в Астане и Женеве.

Кремль сообщил, что состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина и президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана, в ходе которого они обсудили Восточную Гуту в контексте резолюции 2401 СБ ООН. «Отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в этом районе», - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут противодействовать попыткам России вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые будут проходить в этом году. «Мы не допустим, чтобы это произошло, мы будем очень сильно этому противодействовать»,— заявил Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Он также выразил скептицизм по поводу влияния России на выборы в США в 2016 году. Он отметил, что «безусловно, вмешательство было», но оно не повлияло на результат. Кроме того, по его словам, возможно, вмешивались и другие страны, а не только Россия.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на КНДР, независимо от исхода межкорейских переговоров, до полного отказа КНДР от ядерной программы, до начала «конкретных шагов» по денуклеаризации все опции остаются в силе. «Какое бы направление не приняли переговоры с Северной Кореей, мы будем жестки в своей решимости. Соединенные Штаты и наши союзники привержены тому, чтобы оказывать максимальное давление на режим Ким (Чен Ына) для окончания его ядерной программы», - говорится в заявлении Пенса.

Ранее КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений, и дала ясно понять, что, пока диалог продолжается, она не будет возобновлять ядерные испытания.