Президент Таджикистана посетит Казахстан 14 марта

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Казахстан 14 марта. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса сообщил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

«Качественным шагом в активизации двустороннего взаимодействия призван стать планируемый визит президента Таджикистана Рахмона в Казахстан 14 марта 2018 года», - сообщил Адбрахманов.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что отношения между Казахстаном и Таджикистаном с момента обретения независимости двух стран развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства.

«За четверть века дипломатических отношений между нашими странами достигнуты значительные результаты в развитии двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержки. Позиции наших государств по актуальным вопросам международной повестки дня близки или совпадают», - подчеркнул он.