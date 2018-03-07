Глава МИД отметил дружественные отношения между двумя странами
Президент Таджикистана посетит Казахстан 14 марта

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Казахстан 14 марта. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса сообщил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

«Качественным шагом в активизации двустороннего взаимодействия призван стать планируемый визит президента Таджикистана Рахмона в Казахстан 14 марта 2018 года», - сообщил Адбрахманов.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что отношения между Казахстаном и Таджикистаном с момента обретения независимости двух стран развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства.

«За четверть века дипломатических отношений между нашими странами достигнуты значительные результаты в развитии двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержки. Позиции наших государств по актуальным вопросам международной повестки дня близки или совпадают», - подчеркнул он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Главы МИД России, Ирана и Турции 16 марта могут назвать дату следующих переговоров по Сирии в Астане
Новости
Назарбаев выразил соболезнования Путину в связи с крушением российского самолета в Сирии
Новости
В Астане отменили занятия для учеников начальных классов второй смены
Loading...
Просматриваемые
Новости
Шесть граждан Узбекистана сгорели в машине в Мангистауской области
Новости
Президент инициировал новую программу дешевых ипотечных займов
Новости
Назарбаев предлагает снизить налоговую нагрузку для работников с низкими зарплатами
Новости
Задержан вице-министр энергетики Гани Садибеков
Новости
В Алматинской и Жамбылской областях ожидаются сильные осадки
Новости
Казахстанский «Диснейленд» будет построен близ Алматы - Kazakh Tourism