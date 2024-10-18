АЗРК планирует отменить предельные цены на ГСМ в Казахстане

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана планирует отменить предельные цены на ГСМ в Казахстане. Причиной этого решения в ведомстве назвали дисбаланс, возникший из-за перетока дешевого казахстанского топлива в другие страны Центральной Азии, сообщает Казинформ.

«Принято решение отменить предельные цены, но с учетом проработки вопроса с крупными игроками. Раньше ТОО "Petrosun" контролировало около 50% рынка, но нам он был возвращен в активы структуры "КазМунайГаза". Рынок ГСМ сейчас на 80% контролируется государством. Важным этапом является дерегулирование предельной цены на топливо», — заявил во время круглого стола в Астане председатель АЗРК Марат Омаров.

Он добавил, что от жесткого контроля цен нужно уходить постепенно. Сейчас ведомство прорабатывает механизм работы с крупными сетями о ненарушении антимонопольного законодательства.

Ранее в агентство по финансовому мониторингу заявляли, что через казахстанско-кыргызскую границу ежемесячно вывозится до 10 тыс. тонн ГСМ. Его транспортируют легковые авто как в заводских, так и в переоборудованных бензобаках.