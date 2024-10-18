АЗРК планирует отменить предельные цены на ГСМ в Казахстане

Причина этого решения в перетоке казахстанского топлива в другие страны Центральной Азии из-за его дешевизны
Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана планирует отменить предельные цены на ГСМ в Казахстане. Причиной этого решения в ведомстве назвали дисбаланс, возникший из-за перетока дешевого казахстанского топлива в другие страны Центральной Азии, сообщает Казинформ.
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