Сенат одобрил закон, направленный на улучшение экологической ситуации в Аральском бассейне

Казахстан и Узбекистан скоординируют действия по смягчению последствий экологического кризиса Аральского моря и будут заниматься стабилизацией экологической обстановки в регионе. Эти нормы предусмотрены в законе «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии», который в среду одобрил сенат.

«Соглашением предусматривается расширение двустороннего сотрудничества с Узбекистаном по таким направлениям, как разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне, что позволит скоординировать действия казахстанской и узбекской сторон по смягчению последствий экологического кризиса Аральского моря и стабилизации экологической обстановки в регионе, а также по сдерживанию песчано-солевых бурь, представляющих собой серьезную и широкомасштабную проблему», - сказала сенатор Ольга Булавкина.

Также законом предусмотрено взаимодействие сторон в части госконтроля за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением; координация мероприятий по охране мигрирующих животных, а также видов животных, обитающих на территориях государств.

«Данные мероприятия позволяют детально изучить состояние отдельных видов животных, таких как сайгаки, джейраны, архары и др. и основные угрозы, с которыми они сталкиваются. Вести борьбу с браконьерством, незаконными отловом и торговлей, разработать регламент по включению политики сохранения биоразнообразия и мигрирующих видов в национальную энергетическую и климатическую политики», - уточнила депутат.

Также страны будут охранять экосистемы от деградации и предупреждать песчаные бури. Для этого планируется создавать лесозащитные полосы, укреплять системы раннего предупреждения , обмениваться информацией о погоде.