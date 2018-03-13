​Деятельность движения Демократический выбор Казахстана признана экстремистской - Генпрокуратура

«Генпрокуратура Казахстана обратилась в суд о признании движения Демократический выбор Казахстана экстремистской организацией. Сегодня решением Есильского районного суда города Астаны это заявление было удовлетворено в полном объеме. Судом деятельность ДВК была признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана», - заявила Лоскутова.

По её словам, суд также запретил распространение информационных материалов ДВК через СМИ, сети телекоммуникаций, социальные сети, мессенджеры и видеохостинги. Вместе с этим, по фактам возбуждения социальной розни, пропаганды и публичных призывов к насильственной смене власти органы национальной безопасности и внутренних дел начали досудебное расследование.

«После решения суда любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации ДВК повлечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 182 (Cоздание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности), 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму), 405 (Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма) Уголовного кодекса Казахстана», - подчеркнула представитель Генпрокуратуры.

По словам заместителя начальника департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры Ерлана Абаева, с начала этого года в пяти регионах Казахстана были возбуждены уголовные дела в отношении активистов ДВК. «За создание, руководство и участие в деятельности экстремистской группы уголовная ответственность предусматривает меру наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 17 лет. <…> Под участием следует понимать не только непосредственное участие в актах экстремизма, но и выполнение иных действий в интересах этой организации: обеспечение транспортом, размещение публикаций, листовок, постов, комментариев, систематическое укрывательство членов такой группы», - подчеркнул Абаев.

Он также отметил, что законодательный орган допускает освобождение от уголовной ответственности людей, которые «сознательно прекратят своё участие в деятельности экстремистской организации» ДВК.

Несистемное движение Демократический выбор Казахстана было создано в конце апреля 2017 года. Его основателем выступил бывший председатель правления БТА Банка Мухтар Аблязов, который находится в эмиграции с 2009 года. Согласно приговору специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы, он является главным фигурантом дела о миллиардных хищениях БТА Банка. Ему были инкриминированы создание и руководство преступным сообществом, злоупотребление служебными полномочиями, а также хищение, отмывание и незаконное использование средств банка. Общая сумма причиненного ущерба по оценке суда превышает $7,5 млрд.

Суд приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, наложением штрафа в 300 МРП и лишением права занимать должности в банковском секторе в течение трех лет. Уголовные дела против Аблязова также возбуждены в России и Украине, которые добиваются его выдачи властями Франции, где он проживает в настоящий момент. В декабре 2016 года государственный совет Франции отменил решение премьера страны о выдаче Аблязова и освободил его из-под ареста. В июле 2017 года интерпол удалил его из списка разыскиваемых лиц. Казахстан не участвует в этих судебных тяжбах, между Астаной и Парижем не заключено соглашение об экстрадиции.