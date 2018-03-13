Сагадиев просит окончательно определиться со списком в течение месяца
Министерство образования планирует направить более 11 тысяч дополнительных грантов на технические специальности
Светлана Ромашкина

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Во вторник в ходе заседания правительства министр образования и науки Ерлан Сагадиев озвучил предложение по распределению дополнительных 20 тысяч грантов в рамках пяти инициатив президента. Как подчеркнул министр, в связи со скорым проведением ЕНТ, с окончательным списком грантов необходимо определиться в течение месяца.

«Согласно дорожной карте по выделению дополнительных образовательных грантов, наше предложение в виде соответствующего проекта постановления направлено в национальную палату предпринимателей, а также вузам. Мы ждем от них предложений. Согласно данному проекту 11 тысяч грантов будет направлено на технические специальности, 5 тысяч грантов – на другие специальности, три тысячи грантов – в магистратуру и тысяча грантов - на направление PhD», - сообщил Сагадиев.

Он также отметил, что «осталось очень мало времени» до начала единого национального тестирования, и население «ждет от нас информации».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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