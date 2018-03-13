За такие действия может быть назначено уголовное наказание
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Абаев предупредил об ответственности за распространение информации об экстремистских организациях
PRIMEMINISTER.KZ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев напомнил, что за распространение информации о запрещенной или признанной экстремистской организации в Казахстане может грозить уголовное наказание.

Во вторник Генеральная прокуратура Казахстана распространила заявление о том, что незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана», создателем которого является осужденный в республике к 20 годам лишения свободы Мухтар Аблязов, признано экстремистским. Суд также запретил деятельность этой организации на территории страны. По данным ведомства, целью Аблязова и активистов его движения является свержение и захват власти. «Все решения суда обязательны для исполнения на территории Казахстана. Все необходимые меры мы примем в соответствии с этим решением суда. В каждом случае надо отдельно разбираться. Если граждане Казахстана будут распространять информацию о запрещенной или признанной экстремистской организации, это подпадает под соответствующее законодательное преследование», - сказал Абаев журналистам после заседания правительства.

Он отметил, что еще не видел формулировку решения суда, но, «если (движение) признано экстремистским и люди начинают распространять (информацию о нем), то они будут нести полную ответственность за свои действия. Насколько я понимаю, это предусматривает уголовное преследование, значит будут нести полную уголовную ответственность (за распространение)», - заключил Абаев.

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