Абаев предупредил об ответственности за распространение информации об экстремистских организациях

Во вторник Генеральная прокуратура Казахстана распространила заявление о том, что незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана», создателем которого является осужденный в республике к 20 годам лишения свободы Мухтар Аблязов, признано экстремистским. Суд также запретил деятельность этой организации на территории страны. По данным ведомства, целью Аблязова и активистов его движения является свержение и захват власти. «Все решения суда обязательны для исполнения на территории Казахстана. Все необходимые меры мы примем в соответствии с этим решением суда. В каждом случае надо отдельно разбираться. Если граждане Казахстана будут распространять информацию о запрещенной или признанной экстремистской организации, это подпадает под соответствующее законодательное преследование», - сказал Абаев журналистам после заседания правительства.

Он отметил, что еще не видел формулировку решения суда, но, «если (движение) признано экстремистским и люди начинают распространять (информацию о нем), то они будут нести полную ответственность за свои действия. Насколько я понимаю, это предусматривает уголовное преследование, значит будут нести полную уголовную ответственность (за распространение)», - заключил Абаев.