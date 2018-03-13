Ипотечные займы по программе «7-20-25» начнут выдавать во втором полугодии

Дешевые ипотечные займы по программе «7-20-25» казахстанцы смогут получить уже во втором полугодии 2018 года. Такие планы ставит перед собой Национальный банк, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве заместитель председателя финрегулятора Олег Смоляков.

«Программа в целом жизнеспособна. Ожидаю, что в первом полугодии закончим все подготовительные мероприятия и с начала второго полугодия банки начнут выдавать кредиты по новой программе. Как только сформируется первый пул этих кредитов, естественно, это наша компания, дочерняя организация сможет осуществить выкуп этих кредитов, то есть, запустится уже сам механизм», - пояснил Смоляков.

Зампред Нацбанка отметил, что саму программу планируется утвердить в мае. «Какие-то параметры мы уже закрепили. Очевидно, будут определены банки с учетом их финсостояния, рейтингов. Будут определены параметры максимального кредита. Если взять кредит в 20 млн тенге, которые, наверное, соответствуют определенной средней квартире в крупных городах, то нагрузка на потенциального заемщика будет порядка 140 тысяч тенге в месяц. Если взять региональные характеристики, то получается порядка 7-10 млн тенге. Если взять среднюю сумму займа в 7 млн, то эта нагрузка снижается до 50 тысяч тенге в месяц», - пояснил он.

Смоляков также напомнил, что ежегодно на ипотеку банки выдают около 70-80 млрд тенге. «Мы ожидаем прирост за счет реализации программы как минимум на 30-40%, - подчеркнул он. - Эта программа не привязана к стройке. То есть, строительство - это самостоятельная система, это уже инвестиции строителей, застройщиков. То, что мы собираемся делать, очевидно, мы будем корреспондировать с «Нурлы жер», но только в части параметров квартир. У нас есть общий ориентир, что где-то за пятилетний период дочерняя организация сможет привлечь порядка 1 трлн тенге. Средства, которые она потенциально способна предложить рынку», - заключил Смоляков.