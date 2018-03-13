​Подтопления в ВКО не требуют мгновенного вмешательства органов правительства – Ильин

Подтопление 138 жилых домов в Восточно-Казахстанской области остаётся происшествием локального характера и не требует незамедлительного вмешательства органов правительства. На оставшихся участках продолжается откачка воды, при этом в области объявлено очередное штормовое предупреждение, заявил в кулуарах заседания правительства заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

По его словам, причиной паводка стало обильное выпадение осадков в ночь на 10-11 марта, превысившее двухмесячную норму. Объём воды, образовавшийся от дождя и таяния снега, спровоцировал разлив реки Аягоз.

«Это ЧС локального характера. Соответственно, данная чрезвычайная ситуация не является региональной, глобальной, требующей незамедлительного вмешательства именно со стороны государственных правительственных органов. На сегодня обстановка в ночь нормализовалась. Водные потоки сейчас с Аягоза ушли. Мы ожидаем притока по населённым пунктам и мониторим ситуацию на побережье Балхаша. Пока обстановка стабильна», - пояснил Ильин.

Всего в ВКО было подтоплено 138 домов. В Усть-Каменогорске продолжается откачка воды в 6 жилых домах. В области ведутся работы на дворовых участках порядка 100 домов.

«Казгидромет представил штормовое предупреждение, что в ближайшее время на фоне повышения температурного фона и выпадения обильных осадков ожидается проявление паводковых явлений на территории ЮКО, Жамбылской, Алматинской, ВКО. Поэтому, мониторим ситуацию, она под контролем», - заявил он.