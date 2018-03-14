Мир за ночь. 13-14 марта 2018 года

Самая громкая перестановка в кабинете президента США Дональда Трампа: он отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, а на его место назначил Майка Помпео, до этого возглавлявшего ЦРУ. В ответ на ультиматум премьер-министра Великобритании Терезы Мэй представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Мэй не располагает фактами о деле Скрипаля.

В Италии начали эвакуацию более 20 тысяч человек из-за обнаружения снаряда времен Второй мировой войны. Эвакуация началась во вторник, по оценкам местных властей, экстренные меры продлятся до второй половины дня среды. Как сообщил мэр города Фано, в центральной области Марке Массимо Сери, свои жилища должны покинуть обитатели домов, находящихся в радиусе 1,9 километра от места обнаружения бомбы. Это район местной набережной, исторический центр и ряд южных кварталов города. На месте работают военные саперы. Авиабомба английского производства весом 225 килограмм была обнаружена в ходе строительных работ в районе набережной. Планируется, что в ближайшее время ее отвезут в море и там подорвут.

Президент США Дональд Трамп заявил об отставке Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря. На эту должность он назначил Майка Помпео, до этого возглавлявшего ЦРУ. Причиной отставки дипломата стали его разногласия c Трампом, в том числе по вопросу об иранской ядерной сделке и переговорам с Северной Кореей. В своем прощальном заявлении Рекс Тиллерсон помимо прочего заявил, что «нынешняя траектория внешней политики Москвы приведет к еще большей изоляции России».

Согласно заявлению Трампа, которое распространил Белый дом, Помпео будет «продолжать программу восстановления позиций Америки в мире, укрепления альянсов, противостояния нашим противникам и поиска путей денуклеаризации Корейского полуострова». Тиллерсон, по мнению президента, выступал со слишком мягких позиций по отношению к Пхеньяну.

После отставки Тиллерсона Белый дом уволил заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стива Голдстейна из-за его заявления об уходе госсекретаря, которое противоречило версии, изложенной Белым домом. Годстейн сказал, что Тиллерсон не знает причину своего увольнения и не разговаривал с президентом об отставке. На его должность была назначена Хезер Науэрт, которая с апреля 2017 года работала руководителем пресс-службы Госдепартамента США.

Посольство России в Великобритании направило в МИД страны ноту, в которой говорится о непричастности российской стороны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери 4 марта. Также в документе изложены «требования для проведения совместного расследования». Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Москва должна до вечера вторника представить «правдоподобное объяснение» по делу Скрипаля, иначе Лондон будет рассматривать покушение как «незаконное применение Россией военной силы против Великобритании». В среду состоится заседание британского совета по нацбезопасности по делу Скрипаля, после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в стране не будет работать ни одно британское СМИ, если Великобритания примет решение об отзыве лицензии у телеканала RT. Ранее стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom может лишить RT лицензии на вещание в стране. Кроме того, Захарова считает, что Тереза Мэй не располагает фактами о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Создатели сериала «Игра престолов» сообщили, что в заключительном сезоне шоу погибнут многие полюбившиеся зрителям герои. «Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как встретят свою смерть», — заявила старший вице-президент HBO Франческа Орси. Выход заключительного сезона запланирован на 2019 год.