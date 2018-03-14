​Тенге торгуется по 321,7 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $42,85 млн., показав снижение на $35,7 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:10 по времени Астаны майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,53 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть стабилизировались на торгах во вторник после ощутимого снижения накануне. «Цены на нефть снизились из-за опасений о том, что рост добычи в США может привести к увеличению запасов сырья в стране», – считают аналитики банка ANZ.

Управление энергетической информации (EIA) в своём мартовском обзоре повысило прогноз добычи нефти в США в 2018 году. Ведомство ожидает, что объём производства сырья в США в среднем вырастет более чем на 120 тыс. баррелей в сутки до 11,17 млн. баррелей в сутки к четвёртому кварталу этого года. Предыдущий прогноз предполагал рост до 11,04 млн. баррелей в сутки. Более того, добыча ресурсов сланцевой нефти в США в апреле вырастет на 131 тыс. баррелей в сутки к марту до 6,95 млн. баррелей в сутки – нового максимума, следует из данных EIA.