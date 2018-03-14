Курс нацвалюты остаётся стабилен после небольшого снижения в начале недели
​Тенге торгуется по 321,7 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 321,7, показав рост на 0,07 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $42,85 млн., показав снижение на $35,7 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:10 по времени Астаны майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,53 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть стабилизировались на торгах во вторник после ощутимого снижения накануне. «Цены на нефть снизились из-за опасений о том, что рост добычи в США может привести к увеличению запасов сырья в стране», – считают аналитики банка ANZ.

Управление энергетической информации (EIA) в своём мартовском обзоре повысило прогноз добычи нефти в США в 2018 году. Ведомство ожидает, что объём производства сырья в США в среднем вырастет более чем на 120 тыс. баррелей в сутки до 11,17 млн. баррелей в сутки к четвёртому кварталу этого года. Предыдущий прогноз предполагал рост до 11,04 млн. баррелей в сутки. Более того, добыча ресурсов сланцевой нефти в США в апреле вырастет на 131 тыс. баррелей в сутки к марту до 6,95 млн. баррелей в сутки – нового максимума, следует из данных EIA.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Токмади сбежал из-под стражи
Новости
Сбежавший из-под стражи бизнесмен Токмади задержан
Новости
«Жилстройсбербанк» пересмотрит условия выдачи ипотечных займов
Новости
При стоимости жилья в 7 млн тенге, ежемесячный платеж по программе «7-20-25» будет составлять 50 тысяч
Новости
​Деятельность движения Демократический выбор Казахстана признана экстремистской - Генпрокуратура
Новости
Рейсы казахстанских авиакомпаний могут сорваться из-за новых правил импорта авиатоплива