Между Казахстаном и Таджикистаном никогда не было нерешенных проблем - Назарбаев

Президент Казахстана в ходе встречи в узком составе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в страну с официальным визитом, отметил, что между странами выстроены «отношения большого доверия, сотрудничества и дружбы».

«У нас никогда не было нерешенных проблем, мы всегда поддерживали друг друга в разных ситуациях, в том числе в международном масштабе. Я считаю, что это благодаря тому, что вы так относитесь к Казахстану и наши страны стали близкими», - сказал Назарбаев, отметив, что наступает новый этап в совместной работе.

«Обстановка в Центральной Азии меняется, отношения меняются, слава богу. Думаю, что и вы это хорошо воспринимаете. Мы готовы обсудить с вами любые вопросы, которые у вас есть и решить проблемы, которы мы считаем нужными для нас», - заявил Назарбаев.

Президент Казахстана наградил лидера Таджикистана орденом «Парасат», отметив его заслуги в построении дружеских отношений между странами.