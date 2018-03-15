Во время праздников полиция Алматы перейдёт на усиленный режим ведения службы

Полиция Алматы перейдёт на усиленный режим ведения службы во время праздников. Численность полицейских будет увеличена в местах массового пребывания горожан, включая торговые центры. Вместе с этим правоохранительные органы намерены усилить миграционный контроль, сообщает пресс-служба ДВД города.

Усиленный режим будет действовать с 15 по 17 марта. Для повышения плотности нарядов полиция перекроет дополнительные маршруты патрулирования и постов за счет привлечения личного состава других подразделений полиции. Кроме того, она намерена использовать помощь общественных помощников, общественных организаций правоохранительной направленности и студенческих отрядов правопорядка.

«Дополнительно силами оперативных служб ДВД проводятся мероприятия на рынках и торговых точках города, с целью выявления и задержания лиц, занимающихся кражами чужого имущества, вымогательством, скупкой краденого и другими противоправными действиями. Параллельно представители миграционной службы в эти дни проведут работу по выявлению фактов нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства нашего государства», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

В течение праздников сотрудники криминальной полиции будут также проводить розыскные мероприятия по лицам, находящимся в розыске, устанавливать местонахождение без вести пропавших граждан, а также разыскивать похищенный и угнанный автотранспорт.