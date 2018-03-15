Спецслужбы государств Центральной Азии будут тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом

Назарбаев призвал быть «бдительными» к тем, кто возвращается с войны в Сирии
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Спецслужбы государств Центральной Азии будут тесно сотрудничать в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, заявил в четверг президент Казахстана Нурсултан Назарбаев журналистам по итогам рабочей встречи глав государств Центральной Азии в Астане. Он напомнил, что в конце марта в Узбекистане состоится конференция высокого уровня, на которой и будет принято окончательное решение.
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