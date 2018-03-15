Спецслужбы государств Центральной Азии будут тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом

Спецслужбы государств Центральной Азии будут тесно сотрудничать в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, заявил в четверг президент Казахстана Нурсултан Назарбаев журналистам по итогам рабочей встречи глав государств Центральной Азии в Астане. Он напомнил, что в конце марта в Узбекистане состоится конференция высокого уровня, на которой и будет принято окончательное решение.

«Мы смотрели безопасность. Сейчас в Афганистане происходят события, нас это очень беспокоит. Если спецслужбы наших государств будут тесно сотрудничать, мы будем знать все о террористах, наркотрафиках, религиозных исламистах и так далее. То есть, терроризм, религиозный экстремизм, незаконная торговля оружием, организованная преступность – все можно пресечь», - почеркнул Назарбаев.

«Мы об этом договорились, будет конференция высокого уровня в Узбекистане в конце этого месяца. И все наши государства будут принимать решения», - добавил он.

Президент Казахстана напомнил, что этими вопросами рсеупблика также занимается в рамках ОДКБ, еще одним важным моментом в этой работе являются тесные связи с Россией.

«Сейчас мы тоже знаем, что после войны в Сирии с ИГИЛом, после их поражения, теперь они «спящие организации» создают, а там участвовали в войне граждане всех наших стран, они теперь возвращаются. И нам надо быт очень в этом деле бдительными», - заключил Назарбаев.