Казахстан завершил зимнюю Паралимпиаду на 20-й позиции

В воскресенье в южнокорейском Пхенхчане состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр - 2018. Казахстан завершил Паралимпийские игры с одной золотой медалью на 20-м месте в неофициальном медальном зачете.

Единственную медаль для Казахстана завоевал 45-летний Александр Колядин, выиграв спринт в классическом стиле по пара лыжным гонкам на дистанции 1,5 км. Для казахстанской паралимпийской сборной по зимним видам спорта это первая золотая медаль.

Колядин является мастером спорта, шестикратным чемпионом Казахстана, капитаном команды национальной паралимпийской сборной на играх «PyeongChang2018». В 1997 году Колядин получил 3-ю степень инвалидности. У него протез на ноге. Лыжными гонками занимается с 2013 года, участвовал в паралимпийских играх в Сочи в 2014 году, в восьми этапах кубка мира и одном чемпионате мира, где занял 6-е место.

В 2018 году в Пхенхчане разыграно 80 комплектов паралимпийских медалей. В программе игр были соревнования по 6 дисциплинам (горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд, кёрлинг на колясках). Казахстан на паралимпийских играх был представлен в двух видах спорта - лыжные гонки и биатлон, отечественными атлетами было получено 9 лицензий.

На первом месте по количеству завоеванных медалей находятся США (36 медалей, 13 из которых - золотые), на втором - сборная из российских атлетов (24 медали, 8 из которых - золотые), на третьем - Канада (28 медалей, 8 из которых - золотые). Украина оказалась на шестом месте, Беларусь - на восьмом, Казахстан - на 20-м.

В конце церемонии закрытия мэр Пхенчхана передал флаг Игр президенту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, который, в свою очередь, вручил его мэру Пекина, поскольку Китай - следующая страна-хозяйка Олимпийских и Паралимпийских игр.