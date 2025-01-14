Усилить работу по подготовке казахстанских спортсменов к Олимпиаде 2026 года поручил Бектенов

Финансирование спорта в Казахстане увеличивается ежегодно, однако результативность снижается, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов. Вместе с тем он надеется, что казахстанские спортсмены покажут высокие результаты на зимних Азиатских играх, которые пройдут в Китае в феврале.

«Поручаю министерству туризма и спорта, акиматам, всем заинтересованным организациям и компаниям создать все условия для успешного выступления в Китае. Министерству иностранных дел необходимо обеспечить соответствующую поддержку национальной сборной по дипломатической линии», - сказал Бектенов.

Также премьер поручил министерству культуры и информации обеспечить бесперебойную и качественную трансляцию Азиатских игр с участием казахстанских спортсменов. По его словам, все спортивные мероприятия «должны хорошо освещаться в СМИ и социальных сетях».

Вместе с тем Бектенов констатировал, что с каждым годом финансирование спорта увеличивается, однако «снизилась результативность выступлений наших спортсменов». Среди основных причин он назвал отсутствие точечной подготовки спортсменов, дефицит тренерского состава, отсутствие эффективных методик подготовки и четкой системы воспитания спортсменов от детских секций до олимпийских сборных команд. Также наблюдается низкая конкуренция между регионами по различным видам спорта.

«Министерству туризма и спорта совместно с местными исполнительными органами необходимо принять меры по развитию детско-юношеского спорта, созданию и поддержке спортивных школ и секций. Надо активизировать работу по развитию спортивной медицины. Мы все должны работать над повышением конкурентоспособности казахстанского спорта», - подчеркнул Бектенов.

Глава правительства также поручил Минтуризма совместно с акиматами, Национальным олимпийским комитетам, федерациями «усилить работу по качественной подготовке к зимним Олимпийским играм 2026 года».

Девятые зимние Азиатские игры пройдут в Китае в городах Харбин и Ябули. Ожидается участие более 1 тыс. спортсменов из 32 стран Азии, всего будет разыграно 64 комплекта наград. Сборная Казахстана будет участвовать в шести видах спорта по 10 дисциплинам, за исключением сноуборда. В составе команды – 138 спортсменов: 72 мужчины и 66 женщин, которые будут бороться за 51 комплект медалей. Больше половины делегации – выходцы из городов Астана, Алматы и Восточно-Казахстанской области.