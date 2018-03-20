Аграрии получат топливо по цене 146 тенге за литр

В посевную аграрии получат удешевленное топливо по цене 146 тенге за литр. Однако, министерство энергетики пока не решило вопрос обеспечения поставки ГСМ в регион, сообщил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

«В текущем году потребность аграриев республики в дизтопливе на весенне-полевые работы составляет 375 тысяч тонн. Совместно с министерством энергетики утвержден график поставок дизтоплива регионам на период февраль – июнь. Минэнерго установлена цена 130 тенге за литр с НПЗ, при этом с учетом доставки операторов средняя цена в регионах составит 146 тенге за литр, что на 13% дешевле рыночной», - сообщил Евниев.

В настоящее время, проинформировал он, операторы областей практически завершили с ресурсодержателями процедуру заключения договоров и оплаты мартовских объемов. В регионы отгружено более 50% дизтоплива.

«Вместе с тем, несмотря на утвержденный график закрепления областей за НПЗ, со стороны Минэнерго не решен вопрос обеспечения поставок объемов за февраль-март (3,7 тыс. тонн) дизтоплива со стороны ресурсодержателя ТОО «Petroprox» операторам Алматинской области. Данный ресурсодержатель в этом году впервые включен Минэнерго в График закрепления и фактически сорвал обязательства по поставкам за февраль (1,9 тыс. тонн). Под угрозой срыва обязательства по мартовским объемам (1,8 тыс. тонн)», - пожаловался вице-министр.

В случае не выполнения ресурсодержателем ТОО «Petroprox» взятых обязательств, Евниев попросил Минэнерго рассмотреть вопрос перераспределения указанных объемов на май месяц «с закреплением за имеющим опыт работы добросовестным ресурсодержателем».