Однако минэнерго пока не решило вопрос обеспечения аграриев ГСМ ​
Аграрии получат топливо по цене 146 тенге за литр
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В посевную аграрии получат удешевленное топливо по цене 146 тенге за литр. Однако, министерство энергетики пока не решило вопрос обеспечения поставки ГСМ в регион, сообщил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

«В текущем году потребность аграриев республики в дизтопливе на весенне-полевые работы составляет 375 тысяч тонн. Совместно с министерством энергетики утвержден график поставок дизтоплива регионам на период февраль – июнь. Минэнерго установлена цена 130 тенге за литр с НПЗ, при этом с учетом доставки операторов средняя цена в регионах составит 146 тенге за литр, что на 13% дешевле рыночной», - сообщил Евниев.
В настоящее время, проинформировал он, операторы областей практически завершили с ресурсодержателями процедуру заключения договоров и оплаты мартовских объемов. В регионы отгружено более 50% дизтоплива.
«Вместе с тем, несмотря на утвержденный график закрепления областей за НПЗ, со стороны Минэнерго не решен вопрос обеспечения поставок объемов за февраль-март (3,7 тыс. тонн) дизтоплива со стороны ресурсодержателя ТОО «Petroprox» операторам Алматинской области. Данный ресурсодержатель в этом году впервые включен Минэнерго в График закрепления и фактически сорвал обязательства по поставкам за февраль (1,9 тыс. тонн). Под угрозой срыва обязательства по мартовским объемам (1,8 тыс. тонн)», - пожаловался вице-министр.
В случае не выполнения ресурсодержателем ТОО «Petroprox» взятых обязательств, Евниев попросил Минэнерго рассмотреть вопрос перераспределения указанных объемов на май месяц «с закреплением за имеющим опыт работы добросовестным ресурсодержателем».
Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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