В Weinstein Company сообщили о готовности продать активы
​Компания Вайнштейна заявила о банкротстве
Фото Chris Pizzello/Invision/AP

Компания продюсера Харви Вайнштейна, Weinstein Company (TWC) объявила о банкротстве после крупного скандала, связанного с именем основателя. Компания заявила о готовности продать активы Lantern Capital. Сумма сделки варьируется от 300 до 450 миллионов долларов, пишет РИА Новости.

Ранее инвесторы во главе с американским предпринимателем Марией Контрерас-Свит заявляли о готовности купить компанию за 500 миллионов долларов, однако в последний момент отказались от сделки.

Харви Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино. В октябре 2017 года издания New York Times и New Yorker опубликовали материалы о домогательствах со стороны Вайнштейна. После этого более 80 женщин обвинили продюсера в приставаниях и изнасилованиях. Среди тех, кто заявил о домогательствах со стороны Вайнштейна, были известные актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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