Скончался Нурлан Еримбетов

Ушел из жизни известный казахстанский общественный и государственный деятель Нурлан Еримбетов, сообщил на своей странице в Facebook Гражданский Альянс Казахстана, которым Еримбетов руководил несколько лет.

Нурлану Еримбетову было 57 лет. Он выпускник Московского государственного института культуры.

В разные годы Еримбетов работал заместителем акима Кызылординской области, секретарем партии "Отан". В 2000-х создал площадку для публичных дискуссий "АйтПарк", позднее вел дискуссионное ток-шоу на телеканале "Астана". До сентября 2017 года около пяти лет возглавлял союз неправительственных организаций страны Гражданский альянс. В последние месяцы был омбудсменом фонда "Самрук Казына".