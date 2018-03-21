Общественный деятель умер на 58-м году жизни
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Скончался Нурлан Еримбетов
Фото НПП Атамекен

Ушел из жизни известный казахстанский общественный и государственный деятель Нурлан Еримбетов, сообщил на своей странице в Facebook Гражданский Альянс Казахстана, которым Еримбетов руководил несколько лет.

Нурлану Еримбетову было 57 лет. Он выпускник Московского государственного института культуры.

В разные годы Еримбетов работал заместителем акима Кызылординской области, секретарем партии "Отан". В 2000-х создал площадку для публичных дискуссий "АйтПарк", позднее вел дискуссионное ток-шоу на телеканале "Астана". До сентября 2017 года около пяти лет возглавлял союз неправительственных организаций страны Гражданский альянс. В последние месяцы был омбудсменом фонда "Самрук Казына".

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