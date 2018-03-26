Назарбаев выразил соболезнования президенту России

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направит телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, сообщает Акорда.

Как пишет пресс-служба, президент с глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово.

«От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорится в телеграмме.

Как минимум 53 человека погибли в результате начавшегося в воскресенье пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. По данным Интерфакса, пострадавших - 50 человек, еще около 40 человек числятся пропавшими без вести. Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка, в то время как версия поджога также рассматривается. По данным властей, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.