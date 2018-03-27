Мир за ночь. 26-27 марта 2018 года

Астана попала в рейтинг финансовых центров мира и расположилась на 88 месте. Дипломатические отношения России с Западом находятся в кризисном состоянии: десятки стран заявили о высылке российских дипломатов, Исландия — о временном прекращении двустороннего диалога между двумя странами. В самой России главной повесткой остается крупный пожар в торговом центре в Кемерово, жертвами которого, по последним данным, стали 64 человека.

Астана попала в рейтинг ведущих финансовых центров мира Global Financial Centres Index («Индекс финансовых центров мира») компании Z/Yen, и оказалась на 88 месте среди 96 городов. Первую пятерку финансовых центров составили Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур и Токио соответственно. Помимо Астаны, в этом году в рейтинг попали Баку, Нью-Дели и китайский Таньцзинь. Для составления рейтинга были изучены 110 финансовых центров. При составлении аналитики опираются на 103 фактора.

США, Канада, Украина, Албания, Норвегия и члены Евросоюза высылают российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего российского разведчика и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет Русская служба ВВС.

Вашингтон принял решение о высылке из США 60 российских дипломатов. Власти Украины объявили о высылке 13 российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Страны Евросоюза в сумме высылают более 30 россиян в статусе дипломата: министерство иностранных дел Германии заявило в понедельник о высылке четырех дипломатов, такое же количество вышлют Франция, Польша и Канада. МИД Канады также заявил, что четыре россиянина, объявленных персонами нон-грата, являются разведчиками, которые работали под дипломатическим прикрытием.

Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, как и Литва. Еще 44 россиянина в Литве внесены в список персон, которым запрещен въезд в страну. Испания, Нидерланды, Дания и Италия объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом. Хорватия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Венгрия и Румыния высылают по одному российскому дипломату.

«Коммерсант» сообщает о том, что Австралия объявила о высылке двух российских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение 7 дней.

Власти Исландии объявили о временной приостановке двустороннего диалога с российскими властями, пишут «Ведомости».

«Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны. По мнению властей Исландии, реакция России на инцидент в Солсбери была крайне недостаточной:

«Россия должна дать убедительные объяснения тому, как нервно-паралитическое вещество, первоначально производимое в советских лабораториях, было использовано для нападения на гражданских лиц в Великобритании», – приводит издание фрагмент заявления.

Работы на месте пожара в Кемерово планируется завершить до конца суток, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МЧС России Владлена Аксенова. По его словам, на месте работают 297 человек и 42 единицы техники, продолжаются работы по демонтажу конструкций:

«В настоящее время второй этаж зачищен более чем на 90%. Третий этаж полностью, четвертый тоже на 90% от строительного мусора и конструкций, которые являлись угрожающими для жизни людей. Работы продолжаем в круглосуточном режиме <…> Думаю, что до конца текущих суток мы постараемся закончить работы», – приводит слова Аксенова информагентство.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. К настоящему времени были опознаны 25 жертв пожара, среди которых 13 детей в возрасте от 4 до 13 лет.