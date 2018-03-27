Аким ВКО пожаловался на катастрофическую нехватку спасательных средств

На ликвидацию последствий паводка в Восточно-Казахстанской области местный акимат выделил 300 миллионов тенге. На данный момент уже подтоплен 481 дом. Однако, по словам акима области Даниала Ахметова, спасателям сложно бороться с водой, так как не хватает необходимых спасательных средств.

«Вот переходные мотопомпы – их должно быть 112, а у нас их всего две, — обратился Ахметов к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву. — А лодок должно быть 69, у нас всего 14. Вездеходов должно быть 55. . Обычных авто должно быть 55, а у нас в области только 9. Обычная проблема — ребята, чтобы лезть в воду, должны надевать гидрокомбинезон. Костюмов должно быть 1000, а у нас в области их 69. Мы выделяем деньги, но эту проблему нужно решать совместно, надо найти какую-то возможность. Все люди здесь, готовы (бороться - V) с этой ситуацией. Мы, Баке, должны в начале года выделили 300 млн тенге на эти цели, и я бы просил найти возможность предотвращать такие ситуации, преодолевать такие ситуации», - попросил аким.

В свою очередь премьер-министр дал поручение своему первому заместителю Аскару Мамину совместно с соответствующими госорганами рассмотреть вопрос выделения дополнительных средств на закупку необходимой техники.

«Рассмотрите, пожалуйста, это не только в ВКО, но и в других областях тоже такая ситуация наблюдается, особенно в северных регионах, где выпал большой объем снега», - подчеркнул Сагинтаев.

В целом, по информации Ахметова, в этом году в ВКО выпало снега в три раза больше нормы, а подтоплений в два раза больше. На данный момент подтоплен 481 дом и «в некоторых местах вода еще держится». В общей сложности восстановлению не подлежат 14 домов, еще несколько находятся в аварийном состоянии, 216 человек возвратились в свои дома, только 12 человек проживают в интернате.

«За прошедшую неделю мы купили 32 дома. И в течение месяца мы исправим положение. В настоящее время мы выделили 259 млн тенге на эти цели, разработаны ПСД», - проинформировал аким региона.

В Глубоковском районе, также сообщил он, ситуация стабилизировалась. Там подтоплено 175 домов, в опасности находились 567 человек. Стабилизировалась ситуация и в Шемонаихинский районе, где вода поднялась на полтора метра.

«Соответствующая комиссия ведет работу, принимаются специальные меры и сегодня этому району дополнительно будут выделено 50 млн тенге. Ситуацию держим под контролем. Все вопросы под контролем», - заверил Ахметов.

Между тем, Sputnik сообщил, что ВКО потратит в этом году около миллиарда тенге (938 тысяч 164 миллиона ) на подарок Астане — на эти деньги в столице построят светомузыкальный фонтан.