В Казахстане оцифровано всего 20% государственного градостроительного кадастра

Министерство по инвестициям и развитию ведет работу по созданию единого государственного градостроительного кадастра. Однако, как признался во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Женис Касымбек, на данный момент в стране уровень цифровизации таких данных составляет всего 20%. При этом, города Астана и Алматы информацию о градостроительном кадастре не предоставили вообще.

«Цифровизация данных об инженерной инфраструктуре и недвижимости в стране все еще находится на начальной стадии. В большинстве регионов данные об инженерных коммуникациях ведутся разрозненными субъектами естественных монополий в различных форматах на бумажных носителях без привязки к системам координат. За исключением областных центров градкадастр населенных пунктов практически не создан. По предоставленным сведениям акиматов уровень цифровизации данных градкадастра составляет 20% в среднем по стране», - сообщил Касымбек.

По его информации, инженерные сети и коммуникации всех населенных пунктов оцифрованы в Кызылординской области и в городе Астана на 100%, в городе Алматы – на 80% за исключением горной местности. По данным акиматов цифровые данные градкадастра сформированы в городах Караганда и Талдыкорган на 100%, в городах Уральск – 95%, Атырау – 80%, Кокшетау – 46%, Шымкент – 32% и Павлодар – 11%. В регионах (Актюбинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областях) цифровые данные кадастра масштаба 1:500 практически отсутствуют.

«Регионами начата работа по предоставлению имеющихся информационных ресурсов градкадастра, а также выделение средств для инвентаризации инженерных сетей и коммуникаций. На сегодня переданы данные по городам Кокшетау, Актобе, Атырау, Талдыкорган и восьми райцентрам Алматинской области», - также проинформировал министр.

В частности, в Западно-Казахстанской области уже готовят материалы для передачи данных, выделено 225 млн тенге на инвентаризацию территории одного райцентра в течение трех лет. В этом году в Жамбылской области будет выделен 191 млн тенге и на последующие 3 года – 725 млн тенге для инвентаризации территорий области. В Костанайской области в 2018 году выделяется на инвентаризацию 100 млн тенге и 252 млн тенге на следующий год. Вместе с тем, подчеркнул Касымбек, по городам Астана и Алматы «данные не переданы».

В то же время, по информации министра, уже сегодня создан и ведется республиканский уровень градкадастра, содержащий девять тематических баз с более 35 тысяч объектов по основным направлениям экономики.

«Как мы уже говорили выше, областной, районный и базовый уровни кадастра полностью сформированы в Кызылординской области, где в течение 5 лет было выделено из местного бюджета около 700 млн тенге на цифровые данные кадастра масштаба 1:2000. Функционирование градкадастра в Кызылординской области позволило увеличить поступления налоговых платежей региона по объектам недвижимости до 14%, уменьшить в 3 раза нарушения при проектировании и строительстве», - сообщил Касымбек.