В Астане проведут внеплановые проверки торговых центров

Акимат Астаны намерен провести внеплановые проверки в торговых центрах столицы на предмет пожарной безопасности, а в местах массового скопления людей будут проведены специальные учения для граждан, сообщила во вторник в ходе брифинга пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева. Кроме того, власти рассматривают вопрос ужесточения наказания за нарушения в данной сфере.

«В акимате Астаны состоялась оперативное совещание с участием всех ответственных руководителей, где был рассмотрен вопрос о дополнительных мерах безопасности в торговых центрах и местах массового скопления людей. По поручению акима Астаны Асета Исекешева, в местах скопления людей будут проходить специальные учения и оперативно-профилактические мероприятия. На этом совещании были даны поручения всем районам города сформировать рабочие группы и дополнительно начать проверку в ТРЦ. Ход проверки находится на особом контроле акима Астаны», - сообщила Жургенбаева.

Она также подчеркнула, что «нарушители будут отделываться не только штрафами, сейчас рассматривается вопрос ужесточения наказания».

«Внеплановые проверки будут обязательно, - также заверила пресс-секретарь главы города. – Отдельно от ДЧС образованы рабочие группы в районах, они тоже будут проверять. Грубо говоря, будет жесткая проверка по всем направлениям. Предупреждать уже, наверное, никто не будет. Акимат Астаны очень сильно взялся за эту часть работы. Все по правилам. Если у предпринимателя все нормально, то нет причин беспокоиться. Будут проверять всё и везде», - заявила она.

Всего, по информации акимата в столице расположено 117 объектов торговли, из них 83 торговых дома, девять торгово-развлекательных центров и 25 рынков. Также работает 200 гостиниц, около 60 хостелов, более 600 объектов питания, более 60 объектов здравоохранения, порядка 600 дошкольных организаций, около 100 школ, 10 специальных организаций, порядка 50 колледжей и вузов.

«Каждый год акиматом совместно с ДЧС проводится плановая проверка всех общественных объектов. Особое внимание уделяется объектам образования и здравоохранения», - отметила Жургенбаева.

По информации столичного ДЧС, в 2018 году проведено 46 проверок «по особому порядку». При этом, объяснила пресс-секретарь, внимание уделялось наличию состоянию путей эвакуации, световой и осветительной электросети, наличию и состоянию автоматических систем обнаружения пожаров. В целом, из девяти торговых центров было проверено шесть, в трех из которых выявлено 32 нарушения.