Худрук русского театра драмы им. Лермонтова заявил о попытке акимата Алматы приватизировать театры

Художественный руководитель Государственного академического русского драматического театра им. М. Лермонтова Рубен Андриасян обратился к общественности с заявлением, что акимат города Алматы предпринимает попытки приватизировать республиканские театры, переведя их в статус муниципальных. Театральное сообщество города с этим не согласно.

Видео с заявлением Андриасяна было выложено на Youtube 27 марта, в канале руководителя пресс-службы театра Алексея Гостева.

«Каждый раз со сменой команды в акимате Алматы возникает идея переподчинить наши республиканские театры городу, сделать их муниципальными. Мы очень болезненно относимся к этому, потому что я считаю, что это акт кражи интеллектуальной собственности страны в пользу города».

В видео художественный руководитель напомнил, что республиканские театры в Алматы были созданы усилиями людей в сложное время: в первые годы после голода, во время Великой Отечественной войны. По его словам, сейчас новое руководство города пытается «присвоить себе то, что нарабатывалось десятилетиями»:

«Почему такая яростная и бесперебойная атака на наши театры? <…> Дело не в том, что мы цепляемся за статус. Алматинские театры – часть истории нашей страны. Кому выгодно изъять из истории страны историю наших театров? Был у нас республиканский кукольный театр. Где он сейчас? Он перешел в ведение города. Кто-нибудь знает как он живет и что он делает? У меня нет ответа на этот вопрос».

Андриасян предлагает создать городской театр с нуля, со своей стороны республиканские театры готовы помогать новым театрам и их трупам.