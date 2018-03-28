Тенге превысил отметку в 319 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $39,6 млн, показав снижение на $71,2 млн по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

Национальный банк сообщает, что в феврале 2018 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 318,68 - 327,32 тенге за доллар США. На конец февраля биржевой курс тенге к доллару США укрепился на 0,8% (с начала года укрепление на 3,6%). В феврале 2018 года общий объем операций по валютной паре KZT/USD составил $14,4 (снижение за месяц на 2,0%).