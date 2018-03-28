Депутаты предлагают создать высокоэффективную систему оповещения о ЧС

В среду в ходе пленарного заседания депутаты парламента подняли вопрос обеспечения пожарной безопасности не только в торгово-развлекательных центрах Казахстана, но и во всех жилых домах. После трагедии в Кемерово, где погибло более 60 человек, казахстанские парламентарии считают необходимым создать в стране высокоэффективную систему оповещения ЧС. Соответствующие депутатские запросы, а их было два, направлены на имя премьер-министра.

«Переживая боль потерь в Кемерово, казахстанцы обоснованно высказывают опасения и озабоченность состоянием безопасности не только ТРЦ, но и на объектах образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового скопления людей. Мы хорошо помним регулярно возникающие пожары на рынках Алматы и ряда городов Казахстана, а также трагедии, связанные с теми или иными ситуациями чрезвычайного характера неприродного типа. И каждый раз мы видим вопиющие нарушения, как со стороны владельцев объектов, так и попустительство госорганов в принятии упреждающих мер», - сказал Павел Казанцев.

Он подчеркнул, что люди ожидают и требуют принятия конкретных, эффективных и исчерпывающих мер, упреждающих или предотвращающих трагедии, а не массовые проверки по фактам происшествий.

«Правительство ситуативно отреагировало на трагедию в Кемерово. Поручено осуществить проверки казахстанских ТРЦ на безопасность. Кроме того, на пожарную безопасность проверят гостиницы, бизнес-центры, учебные заведения, зоопарки и так далее. Вроде все правильно. Достаточно ли этого для предотвращения трагедий? Наверное, нет», - считает депутат.

По его мнению, повсеместно персонал торговых объектов не владеет элементарными знаниями по общим персональным действиям в случае ЧС, даже самого несложного характера. Продавцы не знают, что делать при возникновении пожара, а посетители – тем более. Школьники, студенты, преподаватели, служащие различных организаций также не владеют элементарными знаниями по своим действиям в случае пожара или иного ЧП. Практически не проводятся учения, инструктажи, которые бы позволили на практике узнать и освоить свои элементарные действия по обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих. В этой связи депутат полагает, что «привитие устойчивых, практических и прикладных навыков как персонала, так и граждан должно стать серьезной составляющей в работе уполномоченных госорганов, руководителей объектов любой формы собственности».

Вместе с тем, он полагает необходимым «незамедлительно приступить к созданию современных и высокоэффективных систем оповещения».

«Депутаты неоднократно ставили вопрос, что оповещение через сирену в век цифровых технологий в оперативных случаях по определению не может быть эффективным, оповещение через СМС или СМИ, даже сетевого характера могут давать эффект только по прогнозируемым или ожидаемым событиям. А для ситуации чрезвычайного характера нужна система оповещения с мгновенным перехватом каналов радио, телевещания, рекламных информационных установок любого типа. Причем, эти технологии должны быть обеспечены четкими сценарными алгоритмами доведения необходимой информации, они должны работать в автоматическом режиме, снижающем риски человеческого фактора», - предложил Казанцев.

А вот председатель фракции «Ак жол» Азат Перуашев заявил, что с введением новой системы оценки рисков в Казахстане количество объектов, подлежащих госконтролю в области пожарной безопасности, уменьшилось с 140 тысяч до 29. В итоге, более 110 тысяч зданий с массовым пребыванием людей «вообще не проверяются на соблюдение пожарной безопасности».

«Хотим обратить внимание на то, что проблема гораздо шире, - отметил Перуашев, говоря о проведении проверок в ТРЦ. – Достаточно любому из нас попробовать спуститься по пожарному выходу не только из торговых центров, но и из жилых многоэтажек или административных зданий, где также живут и работают тысячи людей, и в большинстве случаев эти выходы будут закрыты или загромождены. Работоспособность пожарных сигнализаций, система автоматического пожаротушения, дымоотведения, комплектация противопожарных зон защитными и спасательными средствами, вообще скорее исключение, чем правило».

Фракция «Ак жол», по его словам, также осуждает призыв граждан бойкотировать походы в торговые центры, так как уже вчера «ряд добросовестных предпринимателей сами инициировали внеплановые проверки своих объектов и заявляют о готовности к их контролю чаще, чем положено действующими нормами, которые явно неэффективны». При этом важно, чтобы целью проверок были «не вымогательства, а содействия бизнесу в обеспечении безопасности посетителей».