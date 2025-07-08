Минздрав договорился о снижении цен на социально значимые лекарства с тремя крупнейшими фармкомпаниями

Министерство здравоохранения договорилось о снижении цен на социально значимые лекарства с тремя крупнейшими фармацевтическими компаниями АО «Химфарм», ТОО «Johnson & Johnson Kazakhstan» и ТОО «АстраЗенека Казахстан». В их число входят препараты для лечения сахарного диабета второго типа и спинальной мышечной атрофии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы уверены, что подобные инициативы позволят укрепить стабильность на фармацевтическом рынке, расширить доступ пациентов к современным препаратам, а также способствовать развитию инвестиционного климата и локализации производства», – отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова после подписания документа.

Арсен Насырханов, директор по работе с государственными органами и внешним коммуникациям компании «АстраЗенека» в Казахстане, заявил, что снижение цен на продукцию его компании позволит поддержать несколько миллионов пациентов.

В рамках меморандума с компанией Johnson & Johnson достигнута договоренность о пересмотре ценовой политики на препарат Спинраза (Нусинерсен), применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии.

«Химфарм», в свою очередь, подтвердила готовность снизить закупочную цену на препарат Дапаглифлозин, применяемый для лечения сахарного диабета второго типа. В Казахстане им болеют свыше 492 тыс. человек.

Меморандумы также предполагают соблюдение допустимых пределов торговых надбавок на определенную продукцию; мониторинг ценовой динамики; развитие механизмов финансирования инновационных препаратов;

выработка законодательных предложений для улучшения сферы лекарственного обеспечения.