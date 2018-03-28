Скончался советский оружейный конструктор Виктор Калашников

Советский и российский конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников скончался в Ижевске 27 марта на 76-м году жизни, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-центр Ижевского государственного технического университета.

Ведущий инженер-конструктор концерна был сыном конструктора Михаила Калашникова. «Ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия», - уточняется в сообщении университета.

Виктор Калашников участвовал в разработке деталей для автомата Калашникова, а также выявил факторы, влияющие на устойчивость и долговечность оружия. Инженер принял участие в разработке и испытаниях образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Вместе с коллективом в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода создал пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».

Виктор Калашников удостоен звания заслуженного конструктора России, почетного оружейника и почетного работника промышленности вооружений.