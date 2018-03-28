В Казахстане начинает вещание частный молодежный телеканал

В Казахстане начнет вещание частный молодежный телеканал «Jastar 1», который, несмотря на отсутствие государственного финансирования, намерен разъяснять молодым казахстанцам меры государственной поддержки, заявил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций директор департамента молодежной политики министерства по делам религий и гражданского общества Асхат Оралов.

«Благодаря телеканалу “Jastar 1” мы хотели бы на доступном языке для молодежи разъяснить и донести ту необходимую информацию о мерах государственной поддержки для нашей молодежи <…> Считаем, что канал “Jastar 1” должен стать одной из площадок реализации социального лифта для молодежи в сфере журналистики, творчества, молодежного предпринимательства», - заявил Оралов.

«Финансирование в частном порядке, инвесторы вкладывают свои деньги. Мы от государства денег не получаем, мы вкладываем свои деньги. Насколько (долго) мы протянем, время покажет. Мы думаем, канал должен быть рейтинговым, интересным, познавательным, развлекательным, поэтому таким образом мы, конечно, хотим привлечь и работодателей, и спонсоров», - также отметил генеральный директор телеканала «Jastar 1» Ильяс Искаков.

Телеканал базируется в здании Дворца школьников Астаны, где уже был проведен кастинг среди талантливых детей, желающих участвовать в создании одной из программ.

Искаков с 1999 по 2003 возглавлял АО «Казахтелефильм», в разные годы был директором «Kazakh Cinema Distribution» и «Inter Cinema Distribution». В 2012 году занял кресло директора национального телеканала «Казахстан». В ноябре 2016 года был назначен заместителем председателя правления АО «РТРК «Казахстан» по региональному развитию.