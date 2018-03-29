Мир за ночь. 28-29 марта 2018 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель согласились с необходимостью продолжить совместную работу в плане противостояния усилившейся агрессии со стороны России. Также президент США Дональд Трамп обсудил противодействие «тайным операциям» России с Мэй. Десятки стран продолжают высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила канцлера Германии Ангелу Меркель за оказанную поддержку после произошедшего в Солсбери инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. «Стороны согласились с необходимостью продолжить совместную работу в плане противостояния усилившейся агрессии со стороны России»,— отмечается в сообщении офиса британского премьера.

Также у премьер-министра состоялся разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил Белый дом, Трамп обсудил противодействие «тайным операциям» России с Мэй. «Оба лидера согласились с важностью ликвидации шпионских сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах с тем, чтобы сократить российскую тайную деятельность и предотвратить возможные атаки с применением химического оружия на территории обеих стран»,— говорится в заявлении.

За последнюю неделю десятки западных стран выслали более сотни российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, где в начале марта был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Лондон считает ответственной за атаку Москву. Персонами нон грата объявлены в общей сложности более 130 человек.

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