За сутки в Семее эвакуировали более 160 человек

В Семее спасательные подразделения ДЧС Восточно-Казахстанской области продолжают вести круглосуточное дежурство в дачных массивах и посёлках, расположенных вдоль береговой линии реки Иртыш, сообщает официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

В поселке Держинский по улице Щорса ведется работа по укреплению насыпи и отвода воды от жилого массива. Также в четверг в течении дня на реке Иртыш запланированы взрывные работы, чтобы исключить зоны затора.

За сутки в Семее было эвакуировано более 160 человек. Люди размещены в пунктах эвакуации.

«В Шемонаихинском и Глубоковском районах «большая вода» ушла, сейчас начаты работы по откачке и отводу воды. Спасательные подразделения также сосредоточены в Зыряновском и Катон-Карагайском районах. Вчера, вдоль автодороги Берель-Рахмановские ключи был проведён профилактический спуск лавин, в результате чего сошло 16 000 куб метров снежной массы», - говорится в сообщении.