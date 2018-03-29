В Жамбылской, Костанайской и Кызылординской областях ожидаются метель и сильный ветер
Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана
Фото Жанары Каримовой

Синоптики выпустили штормовое предупреждение по Жамбылской, Костанайской и Кызылординской областям, сообщает РГП «Казгидромет».

В пятницу в Костанайской области ожидается местами низовая метель, гололед, ветер 15-20 м/с. 30-31 марта в Кызылординской области местами синоптики прогнозируют порывы ветра силой 23-28 м/с, шквал и туман.

Также 30-31 марта в Жамбылской области ожидается юго-западный с переходом на северо-восточный ветер, порывы могут достигать 23-28 м/с. В Таразе в субботу ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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