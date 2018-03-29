Также в Кызылординской области подтопило летний лагерь «Шагала»
В ВКО эвакуировали еще 75 человек
Фото Жанары Каримовой

ДЧС Восточно-Казахстанской области сообщает, что спасательные подразделения продолжают эвакуировать жителей Семея. Теперь «большая вода» подошла к жителям района Пристань и поселка Бобровка.

«Силами пожарных подразделений эвакуация людей производится с подтопленных улиц. С двух районов в общей сложности в безопасное место эвакуировано 75 человек, в том числе 12 детей. На месте находятся представители местных исполнительных органов и сотрудники полиции», - говорится в сообщении.

Ранее во избежание заторов на реке Иртыш произведены несколько взрывных работ. В настоящее время осуществляется облет территории для обнаружения очередных очагов.

Информация по подтоплению домов и приусадебных участков уточняется.

Также пресс-служба ДЧС Кызылординской области сообщила, что в четверг произошло поднятие уровня воды из-за зажора на реке Сырдарья, вследствие чего произошло подтопление летнего лагеря «Шагала».

Для снижения уровня воды закрыты шандоры гидроузла Басыкара, а также для предотвращения ледовых заторов проведены взрывные работы на реке Сырдарья. На данный момент уровень воды спал.

Фото ДЧС ВКО

Фото ДЧС ВКО

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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