​В Доме министерств проводятся противопожарные учения

Противопожарные службы Астаны проверяют системы сигнализации и состояние аварийных выходов из здания
В Доме министерств в Астане проводятся противопожарные учения. Специалисты проверяют системы сигнализации, оповещения и эвакуации людей, говорится в сообщении Управления делами президента.
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