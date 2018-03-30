​В Доме министерств проводятся противопожарные учения

В Доме министерств в Астане проводятся противопожарные учения. Специалисты проверяют системы сигнализации, оповещения и эвакуации людей, говорится в сообщении Управления делами президента.

Противопожарные службы также проверяют состояние аварийных выходов из здания, а также его оснащённость схемами эвакуации и другой вспомогательной информацией.

«С помощью системы оповещения всем находившимся в момент учений в здании оказана информационная поддержка: специалисты противопожарной службы по внутреннему радиоканалу сообщают правила спасения», - говорится в сообщении ведомства.

В середине недели депутаты парламента подняли вопрос обеспечения пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах и жилых домах Казахстана. После трагедии в Кемерово, где погибло более 60 человек, казахстанские парламентарии заявили о необходимости создать в стране высокоэффективную систему оповещения ЧС. Они отправили два запроса на имя премьер-министра и заявили о решении правительства проверить на предмет пожарной безопасности гостиницы, бизнес-центры, учебные заведения, зоопарки и другие объекты.