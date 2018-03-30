Правоохранительные органы намерены отработать навыки взаимодействия на уязвимых к терроризму объектах
​В Жетысуском районе в пятницу пройдут антитеррористические учения – ДВД Алматы
Фото Жанары Каримовой

В пятницу на территории Жетысуского района, по адресу ул. Казыбаева 276 «А», пройдут антитеррористические учения, сообщает пресс-служба ДВД Алматы. Предположительно, территория учений охватит здания ТОО «Компания Алматыэлектро» и ТОО «БМА Инжиниринг».

По словам пресс-службы ДВД, основная цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении террористических угроз в местах скопления людей. Учебные задачи должны усовершенствовать механизм пресечения актов терроризма на объектах с уязвимыми к ним условиями.

«В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничений. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования государственных органов, задействованных в учении», - говорится в сообщении.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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