​В Жетысуском районе в пятницу пройдут антитеррористические учения – ДВД Алматы

Правоохранительные органы намерены отработать навыки взаимодействия на уязвимых к терроризму объектах
В пятницу на территории Жетысуского района, по адресу ул. Казыбаева 276 «А», пройдут антитеррористические учения, сообщает пресс-служба ДВД Алматы. Предположительно, территория учений охватит здания ТОО «Компания Алматыэлектро» и ТОО «БМА Инжиниринг».
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