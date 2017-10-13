Несколько экипажей российской военной авиации перебазированы в Казахстан в рамках миротворческих учений

В Казахстан перебазированы несколько экипажей оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) России для участия в совместных маневрах миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2017". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЦВО России, пишет ТАСС.

По данным пресс-службы ЦВО России, летчики обеспечат поддержку с воздуха действий миротворческих сил, перевозку условно раненых, а также доставку грузов военного назначения и гуманитарной помощи.

«Звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» совершило перелет на аэродром Жетыген (Казахстан) из Новосибирска, преодолев расстояние свыше 2,5 тыс. км. Совместную авиационную группу усилили также пара штурмовиков Су-25 российской авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, и самолет-разведчик Су-24МР из Челябинска», - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в учениях «Нерушимое братство – 2017» примут участие более 1 тыс. военнослужащих.

С казахстанской стороны в маневрах задействовано более 600 человек, четыре вертолета Ми-17 и два вертолета Huey II.

Совместные маневры пройдут в период с 16 по 20 октября на полигонах Илийский и Шошкалы на юго-востоке Казахстана.