Военные из пяти стран примут участие в учениях в Мангистау

Они проведут совместную операцию по локализации вооруженного конфликта
Воинские контингенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана участвуют в учениях «Бірлестік-2024» в Мангистауской области, сообщило в понедельник Минобороны республики.
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