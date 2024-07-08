Военные из пяти стран примут участие в учениях в Мангистау

Воинские контингенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана участвуют в учениях «Бірлестік-2024» в Мангистауской области, сообщило в понедельник Минобороны республики.

Военные маневры состоятся на полигоне «Оймаша», а также на морском участке в двух километрах от мыса Токмак. С 8 по 17 июля воинские контингенты подготовят и проведут совместную операцию по локализации вооруженного конфликта, сообщило Минобороны.

По его информации, в учениях задействованы около 4 тысяч военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники. «Тактические эпизоды будут разыграны с участием групп наземной и воздушной разведки, морского спецназа, экипажей армейской и фронтовой авиации, военных кораблей и катеров, артиллерийских расчетов, штурмовых и танковых подразделений», - отметили в оборонном ведомстве.