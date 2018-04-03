Мир за ночь. 2-3 апреля 2018 года

Глава Facebook Марк Цукерберг в интервью американским журналистам рассказал, что для решения сложившегося кризиса социальной сети понадобится несколько лет. Сейчас компания наращивает штат сотрудников по безопасности на фоне скандала о передаче данных 50 миллионов пользователей третьей стороне. В США свернут программу высоких требований к экологичности автомобилей, ужесточенных администрацией Обамы. Новый шаг регулятора означает судебные иски со стороны Калифорнии и еще 12 штатов, которые досрочно приняли повышенные экологические стандарты.

Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компании потребуется несколько лет для того, чтобы решить проблемы, с которыми она столкнулась после скандала с британской фирмой Cambridge Analytica, пишет «Комменрсант».

«С точки зрения решения всех этих проблем, я думаю, что это просто тот случай, когда мы недостаточно инвестировали, мне кажется, мы прорвемся через эту дыру, но это займет несколько лет. Я бы хотел решить эти проблемы за три или шесть месяцев, но я считаю, что реальность заключается в том, что решение некоторых этих вопросов просто займет больший период времени», – заявил Цукерберг американскому изданию Vox.

Сейчас Facebook расширяет штат сотрудников, специализирующихся на вопросах безопасности:

«В начале прошлого года, я думаю, у нас было 10 тыс. человек, работающих над безопасностью. Но к концу этого года мы планируем, что в этой сфере у нас будет 20 тыс. человек».

В марте капитализация Facebook на фондовой бирже NASDAQ рухнула на 20% после того, как в американской прессе появились сообщения о том, что Cambridge Analytica получила несанкционированный доступ к конфиденциальным данным 50 млн пользователей, на основе которой составляла их политические портреты. Позднее фирма, сотрудничавшая с предвыборным штабом Дональда Трампа, использовала их для таргетированной рекламы и формирования общественного мнения. Позднее Марк Цукерберг извинился перед пользователями и пообещал выступить в американском Конгрессе, чтобы прояснить позицию компании и рассказать о шагах по недопущению подобных ситуаций впредь.

Агентство по охране окружающей среды (EPA) США объявило о сворачивании плана администрации предыдущего президента США Барака Обамы по повышению экологических стандартов в автомобильной промышленности. Таким образом, запущена процедура по ослаблению экологического регулирования, пишут «Ведомости».

Руководитель EPA Скотт Прюитт заявил, что агентство пересмотрит средние отраслевые нормы расхода топлива (CAFE) на 2022–2025 годы, которым должны соответствовать все продаваемые на территории США автомобили. По его мнению, эти ограничения «излишне агрессивны» в свете данных о продажах автомобилей:

«При Обаме EPA поставило неверную цель. Среднесрочное прогнозирование было подменено политической целесообразностью, стандарты рассчитаны из нереалистичных предположений и установлены слишком высоко», – заявил он.

В принятых ранее нормах помимо жестких требований к выбросам прописан значительный рост экономичности до 4,3 л на 100 км с 6,2 л на 100 км. Это, по задумке разработчиков, должно было стимулировать инновации и применение новых технологий.

Новый шаг EPA означает судебные иски со стороны Калифорнии и еще 12 штатов, которые досрочно приняли повышенные экологические стандарты, отмечает Washington Examiner. В крайнем случае на территории США могут образоваться две регулятивные зоны, пишет издание.

SpaceX в понедельник запустила с космодрома на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon-9. Ракета доставит на МКС корабль Dragon с 2,6 тоннами грузов для экипажа станции, сообщает «Интерфакс».

Для запуска была использована отработанная первая ступень, в этот раз ее посадка на платформу не производилась, однако во время снижения она выполнила необходимые для уточнения данных маневры.

23 марта пилотируемый корабль «Союз МС-08» доставил на МКС международный экипаж в составе двух астронавтов NASA и космонавта «Роскосмоса».

Дунья Миятович во вторник вступила в должность нового комиссара Совета Европы по правам человека, она – первая женщина на этом посту, пишет «Интерфакс».

Миятович была избрана комиссаром Совета Европы по правам человека на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. До этого она долгие годы была спецпредставителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Уроженка Боснии и Герцеговины сменила Нилса Муйжниекса.

«Я намерена продолжить работу прежних комиссаров Совета Европы по правам человека и сохранить способность этого института быстро реагировать и эффективно защищать права человека», – приводит пресс-служба Совета Европы слова Миятович.

До Миятович европейскими омбудсменами были Альваро Хиль-Роблес (1999-2006 годы), Томас Хаммарберг (2006-2012 годы) и Нилс Муйжниекс (2012-2018 годы).