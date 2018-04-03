​Синоптики прогнозируют потепление

3-5 апреля в большинстве областей Казахстана установится погода без осадков, прогнозируется повышение температуры: на севере и востоке до +13, на юге – до +28 градусов тепла. В западных регионах местами пройдут осадки, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток под влиянием антициклона в большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков и повышение температуры воздуха. 5 апреля в северных и восточных областях днем воздух прогреется до плюс 5…13 градусов, в южных до плюс 20…28 градусов. 4-5 апреля на западе ожидаются местами дождь, гроза, при грозе порывистый ветер и небольшое понижение температуры», – говорится в сообщении метеослужбы.

3-6 апреля в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях на фоне температурных явлений ожидаются подъем уровня воды в реках и подтопления.

3-6 апреля в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях и в Алматы также возможны подъемы уровня воды в реках.