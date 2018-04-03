​Правительство внесло изменения в порядок присуждения стипендии «Болашак»

Согласно новым правилам стипендианты, не воспользовавшиеся стипендией, смогут повторно участвовать в конкурсе. Для самостоятельно поступивших требование к среднему баллу диплома бакалавра снизили до 3.0. Изменения также коснулись системы отработки стипендии после окончания учебы, говорится на сайте стипендиальной программы «Болашак».

27 марта 2018 года правительство внесло постановление «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 573 «Об утверждении Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак» и определении направлений расходования международной стипендии «Болашак».

«Лицам, не воспользовавшимся ранее присужденной стипендией и не приступавшим к обучению или к стажировке, предоставляется повторная однократная возможность участия в конкурсе для присуждения стипендии при условии отсутствия задолженности перед Центром. То есть, если победителю конкурса ранее была присуждена стипендия «Болашак», но в силу каких-либо обстоятельств он не смог приступить к языковым курсам или выехать на обучение и добровольно отказался от стипендии, то теперь ему будет предоставлена возможность повторного участия в конкурсе.

Второе, для претендентов, участвующих в конкурсе по категории «Самостоятельно поступившие» снижено требование по соответствию среднего балла диплома бакалавра или специалиста с не менее 3.3 до 3.0 GPA.

Третье, введен механизм контроля освоения языка на этапе окончания языковых курсов в Казахстане. Для повышения эффективности языковых курсов, а также подтверждения владения необходимым уровнем знания языка теперь по окончанию языковых курсов в Казахстане стипендиаты должны пройти промежуточное тестирование. В случае не сдачи данного теста стипендиатам предоставлена однократная возможность пересдачи теста в течение последующих двух месяцев. Невыполнение данного требования предусматривает лишение стипендии», – говорится в опубликованном тексте.

Кроме того, выпускники программы могут устроиться на работу в филиалы и представительства казахстанских и иностранных компаний на территории Казахстана для отработки обучения:

«Выпускникам категории «самостоятельно поступивших» и «общего конкурса» предоставлена возможность осуществления трудовой деятельности по полученной специальности также в филиалах и представительствах казахстанских и иностранных юридических лиц, находящихся на территории Казахстана.

Выпускникам, отучившимся по категориям «научно-педагогических работников», «инженерно-технических работников», «работников культуры, творческих работников», «работников редакции средств массовой информации», «претендентов на стажировки» будет позволено отрабатывать по полученной специальности при наличии согласия работодателя, заключившего трехсторонний договор в иных организациях, находящихся на территории Республики Казахстан.

Более того, возможна альтернативная отработка для выпускников всех категорий при условии отработки в организациях начального, среднего, послесреднего, высшего и послевузовского уровней образования, реализующих образовательные учебные программы, при условии осуществления трудовой деятельности не по совместительству. При этом срок отработки при отработке в данных организациях, находящихся в городах областного, районного значения и иных районах области будет составлять 2 года».

Международная стипендия «Болашак» была утверждена в 1993 году, с 2005 по 2016 годы на обучение в международных вузах в рамках программы было выдано 11 468 стипендий.