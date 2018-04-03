​Правительство внесло изменения в порядок присуждения стипендии «Болашак»

27 марта 2018 года правительство внесло постановление «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 573 «Об утверждении Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак» и определении направлений расходования международной стипендии «Болашак».
«Лицам, не воспользовавшимся ранее присужденной стипендией и не приступавшим к обучению или к стажировке, предоставляется повторная однократная возможность участия в конкурсе для присуждения стипендии при условии отсутствия задолженности перед Центром. То есть, если победителю конкурса ранее была присуждена стипендия «Болашак», но в силу каких-либо обстоятельств он не смог приступить к языковым курсам или выехать на обучение и добровольно отказался от стипендии, то теперь ему будет предоставлена возможность повторного участия в конкурсе.
Второе, для претендентов, участвующих в конкурсе по категории «Самостоятельно поступившие» снижено требование по соответствию среднего балла диплома бакалавра или специалиста с не менее 3.3 до 3.0 GPA.
Третье, введен механизм контроля освоения языка на этапе окончания языковых курсов в Казахстане. Для повышения эффективности языковых курсов, а также подтверждения владения необходимым уровнем знания языка теперь по окончанию языковых курсов в Казахстане стипендиаты должны пройти промежуточное тестирование. В случае не сдачи данного теста стипендиатам предоставлена однократная возможность пересдачи теста в течение последующих двух месяцев. Невыполнение данного требования предусматривает лишение стипендии», – говорится в опубликованном тексте.
Кроме того, выпускники программы могут устроиться на работу в филиалы и представительства казахстанских и иностранных компаний на территории Казахстана для отработки обучения:
«Выпускникам категории «самостоятельно поступивших» и «общего конкурса» предоставлена возможность осуществления трудовой деятельности по полученной специальности также в филиалах и представительствах казахстанских и иностранных юридических лиц, находящихся на территории Казахстана.
Выпускникам, отучившимся по категориям «научно-педагогических работников», «инженерно-технических работников», «работников культуры, творческих работников», «работников редакции средств массовой информации», «претендентов на стажировки» будет позволено отрабатывать по полученной специальности при наличии согласия работодателя, заключившего трехсторонний договор в иных организациях, находящихся на территории Республики Казахстан.
Более того, возможна альтернативная отработка для выпускников всех категорий при условии отработки в организациях начального, среднего, послесреднего, высшего и послевузовского уровней образования, реализующих образовательные учебные программы, при условии осуществления трудовой деятельности не по совместительству. При этом срок отработки при отработке в данных организациях, находящихся в городах областного, районного значения и иных районах области будет составлять 2 года».
Международная стипендия «Болашак» была утверждена в 1993 году, с 2005 по 2016 годы на обучение в международных вузах в рамках программы было выдано 11 468 стипендий.
Loading...