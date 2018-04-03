​Комитет по охране прав детей поддерживает присутствие НПО в детдомах

Комитет по охране прав детей министерства образования и науки выразил поддержку неправительственным организациям, поддерживающим воспитанников детских домов. В комитете также отметили, что они готовы сотрудничать с фондами, пишет информагентство «Казинформ» .

«Комитет по охране прав детей министерства образования и науки поддерживает неправительственные организации, работающие на улучшение вопросов детства. В Казахстане уменьшается количество воспитанников в детских домах, сокращается число самих детдомов. Небывалая ранее цифра: за последние 5 лет число детей в детских домах сократилось на 57% (с 11 тысяч до 6 тысяч), причем в свои кровные семьи возвращен 2051 ребенок. Благодаря этому в стране реорганизовано и закрыто 58 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – приводит агентство ответ комитета на журналистский запрос.

Также в ведомстве напомнили, что «каждая неправительственная организация имеет право заключить меморандум или договор с местными исполнительными органами по проведению в рамках законодательства мероприятий в сфере защиты прав детей».

На минувшей неделе детский омбудсмен и депутат мажилиса Загипа Балиева выразила обеспокоенность тем, что общественные организации имеют доступ в детские дома. По ее мнению, организации мешают воспитанникам детских домов учиться и отдыхать. Также она раскритиковала социальный проект «Дом мамы», который принимает матерей с детьми, которым некуда пойти. По ее мнению, «Дома мамы» не могут предложить им достойных условий проживания – мамы с детьми вынуждены жить в двух или трехэтажных коттеджах с недостаточной квадратурой. Заявление Балиевой вызвало критику в адрес чиновницы в социальных сетях.