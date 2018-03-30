Детский омбудсмен предлагает оградить детдома Казахстана от посещения общественников

Уполномоченный по правам детей в Казахстане Загипа Балиева выступает за ограничение работы общественных организаций в детских домах, чтобы они не отвлекали детей от отдыха и обучения. Их посещение и проверки должны будут согласовываться специальным попечительским советом, сообщает агентство Sputnik Казахстан .

«Ни в одном детдоме не должно быть никаких фондов, никаких неправительственных организаций, кроме коллектива детдома. Посещение, проверки должен согласовать попечительский совет, который мы сейчас создаем», — заявила Балиева на заседании республиканского совета директоров детских домов.

«Надо дать возможность детям свободно выражать свое мнение, для этого надо в полной мере задействовать возможности телефона доверия», — считает Балиева. Она также раскритиковала условия проживания в «Домах мамы». Учреждения были созданы несколько лет назад бизнесменом Айдыном Рахимбаевым. Они действуют во всех регионах республики, в них могут находиться мамы с детьми, оказавшиеся в трудном положении. Проект поддерживает большая группа казахстанских предпринимателей.

«Дома мамы» располагаются в двух-трехэтажных коттеджах, там живут 30 женщин с детьми, хотя площадь жилья рассчитана на десять человек. Не соблюдаются санитарные стандарты, на весь коттедж всего две ванны. Нет дополнительных выходов», - заявила Балиева. По ее мнению, для проживания мам с детьми достаточно условий в государственных детдомах.